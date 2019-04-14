أحمد مجاهد: بالتأكيد لم نغفل دعوة الحضري لقرعة أمم أفريقيا

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمنسق العام لبطولة أمم أفريقيا، أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة إلى عصام الحضري حارس مرمى النجوم لحضور قرعة المسابقة التي أقيمت أول أمس الجمعة تحت سفح الأهرامات.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "التقيت مع الحضري أنا والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأكدنا له أنه مدعو لحضور الحفل".

وواصل: "ربما لظروف تأخر طباعة الدعوة لم تصله، الكرسي الخاص بالحضري

كان موجودًا في القرعة، والدعوة خرجت من اتحاد الكرة".

وأضاف: "لايمكن أن ننسى حارس بحجم الحضري، وكنا نتمنى أن يكون ضمن من قاموا بسحب القرعة"، مشيرًا إلى أن مصر لديها الكثير من الرموز الكبيرة في كرة القدم على رأسهم طه إسماعيل الذي حاز على إشادة منظمي الكاف وكذلك الجيل الذي يليه مثل طارق يحيى وشوقي غريب وغيرهم.

