رياضة | أحمد السيد: أتمنى أكون وكيل ميسي يوما ما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السيد: أتمنى أكون وكيل ميسي يوما ما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد السيد نجم الأهلي السابق ووكيل اللاعبين، عن تمنياته أن يكون وكيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين يومًا ما.

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وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لو أًصبح وكيلًا لميسي، فإنه سيفعل مثل رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي".

وتابع: "إن رامي عباس يتولى الرد عن اللاعب في أي أزمة مثل أزمته مع اتحاد الكرة، ويتركه يضع كل تركيزه في الملعب فقط حتى لا ينشغل بأي أمور تؤثر في تركيزه.