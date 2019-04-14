رياضة | مدافع الأهلي السابق يلمح إلى إمكانية عودة مانويل جوزيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي السابق يلمح إلى إمكانية عودة مانويل جوزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد السيد مدافع الأهلي السابق ان البرتغالي مانويل جوزيه يستحق العودة لتدريب المارد الأحمر في وقت مقبل.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جوزيه قادر بهذه المجموعة من لاعبي الأهلي على صناعة إنجازات جديدة وجيل مثل السابق".

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متابعًا "جوزيه حقق معادلة صعبة وهي أن تثق فيه الجماهير ويثق فيه اللاعبين، لاعبي الأهلي الحاليين جودتهم جيدة ولكن أرى أنهم في حاجة للتوظيف الجيد في أرض الملعب".

واستكمل: "أرى ان مانويل جوزيه يستحق العودة للأهلي فهو متابع للدوري المصري وحال الفريق الحالي، أتمنى أيضًا ان يحصل محمد شريف على فرصته في المشاركة".