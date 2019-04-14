رياضة | عضو اتحاد الكرة عن حفل قرعة أمم إفريقيا: "مش أي حد عنده الأهرامات وأبو الهول"‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو اتحاد الكرة عن حفل قرعة أمم إفريقيا: "مش أي حد عنده الأهرامات وأبو الهول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان يوجد إشادة إفريقية بقرعة كأس الأمم.
وقال مجاهد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك حالة رضا عن مشهد حفل قرعة أمم إفريقيا، تلقينا العديد من الإتصالات ورسائل التهنئة وإشادات بحفل القرعة".
وأكمل : "مصر قدمت صورة محترمة والجميع تكاتف للخروج بمثل هذه الصورة، كما أن الجهات الأمنية ساعدتنا كثيرا وكل التقدير والشكر لهم".
وأضاف : "كان هناك إشادة إفريقية بالعرض المصري من الصوت والموسيقي وقمصان البلاد المشاركة، الشو والعروض من الوارد أن تحدث في أي مكان ولكن لا يوجد أحد عنده الأهرامات وأبو الهول".