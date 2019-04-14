رياضة | عاجل.. نجم الأهلي السابق: بكاري جاساما لم يؤثر على نتيجة لقاء صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي السابق: بكاري جاساما لم يؤثر على نتيجة لقاء صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شبه مدافع الأهلي السابق فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالأندية البرازيلية عقب إقصائه للأهلي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "صن داونز استسلم في البداية للمباراة بسبب الضغط الجماهيري وكان سيستقبل هدفًا في الـ 13 ثانية الأولى وكان الوضع سيختلف".

متابعًا "صن داونز خسر المباريات التي خاضها خارج أرضه، وعلى ملعبه فريق شرس للغاية، تشعر أنك تواجه فريق برازيلي".

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مضيفًا "بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني بدون تسجيل أهداف علمت أن الأمور انتهت والأهلي لن يعود في النتيجة، حكم المباراة حجم لاعبي الأهلي في اللقاء بإنذارات غير مستحقة من الدقيقة الاولى".

واستكمل "أرى ان الحكم لم يكن له تأثير كبير في نتيجة اللقاء، حتى هدف أجايي الملغي فهو قرار الحكم المساعد".

مختتمًا تصريحاته "كان من الممكن أن يكون في رد اعتبار في الملعب أفضل من ذلك، الخسارة بخماسية نتيجة مذلة وكان يجب رد كرامة اللاعبين والجماهير والأهلي بشكل أكبر من ذلك، الأهلي فعل كل شيء إلا إنه يجيب أهداف".