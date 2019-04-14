رياضة | منافس صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم الأحد 14 أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم الأحد 14 أبريل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق كريستال بالاس، اليوم الأحد 14-4-2019 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحقيق اللقب مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، وكتابة التاريخ مع النادي السماوي.

ويسعى فريق كريستال بالاس أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي ضد فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.