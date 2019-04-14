رياضة | اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن عدم حضور الخطيب لحفل قرعة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن عدم حضور الخطيب لحفل قرعة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب عدم حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحفل ‏قرعة كأس أمم إفريقيا.‏

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وقال مجاهد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمود ‏الخطيب تمت دعوته كأبرز لاعب في تاريخ الكرة المصرية لكنه اعتذر ولم يحضر لظروف خاصة".‏

وأكمل : "هناك أسماء عظيمة لكنها لم تحقق أمم إفريقيا، من الممكن أن تكون حاضرة في البطولة القادمة".‏