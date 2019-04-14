رياضة | أياكس يفقتد خدمات نجمه الأول أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يفقتد خدمات نجمه الأول أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي أياكس أمستردام الهولندي صدمة كبيرة، قبل مواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب تورينو.

ومن المحتمل أن يغيب فرانكي دي يونج، نجم وسط الفريق الهولندي أمام يوفنتوس، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال.

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ومن المقرر ان يحل أياكس ضيفًا على يوفنتوس في إياب دور ربع النهائي بدوري الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتلقى دي يونج إصابة في مباراة فريقه التي جمعته بـ إكسلسيور، والتي فاز فيها أياكس بنتيجة 6-2، وخرج من ملعب "يوهان كرويف" مع بداية الشوط الثاني، متأثرًا بإصابة في فخده الأيمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية فإن هناك شكوك كبيرة حول مشاركة اللاعب الهولندي أمام يوفنتوس الثلاثاء المقبل بسبب الإصابة التي لحقت به.