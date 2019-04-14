رياضة | مدرب أياكس يكشف تفاصيل إصابة دي يونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس يكشف تفاصيل إصابة دي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيرك تين هاج المدير النني لأياكس أمستردام الهولندي عن حالة لاعب وسط الفريق، فرانكي دي يونج، بعد إصابته إبان مباراة إكسيلسيور التي أقيمت مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن دي يونج قد في الدقيقة 24 من مباراة أياكس وإكسيلسيور، وقد وضع يده على فخذه، مع الحديث عن تعرضه لإصابة في الركبة.

وقال تين هاج: "لا يمكنني قول الكثير ، لقد كانت الإصابة في أوتار الركبة ولم نرغب بالمجازفة به ، علينا الإنتظار الآن ونرى كيف تسير الأمور في الأيام القادمة".