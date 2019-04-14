رياضة | موسيماني: صن داونز لا يملك تاريخا مثل الأهلي.. ونفكر من الآن في نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسيماني: صن داونز لا يملك تاريخا مثل الأهلي.. ونفكر من الآن في نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيتسو موسيماني، مدرب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، عن تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

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وقال موسيماني في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا نفكر سوى في مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال، فالحديث عن النهائي سابق لأوانه".

وأكمل: "صن داونز لا يملك تاريخ مثل الأهلي، ويجب أن يكون لدينا احترام عند مواجهة الأحمر والزمالك لما يمتلكونه من تاريخ كبير".