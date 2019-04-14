رياضة | صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة على موهبة يابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة على موهبة يابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن المنافسة تشتعل بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، حول التعاقد مع موهبة يابانية جديدة.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على الموهبة اليابانية، الشاب تاكيفوسا كوبو لاعب نادي طوكيو.

وكان النادي الكتالوني يريد ضم هذا اللاعب قبل أن يتم الـ18 عامًا، لكنه قد تعرض للعقوبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.