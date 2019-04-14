رياضة | يوفنتوس يرصد 80 مليون لضم مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرصد 80 مليون لضم مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل النجم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني بات محل شك كبير.

وغاب أومتيتي خلال العديد من المباريات هذا الموسم، بسبب معاناته من بعض المشاكل في الركبة، رغم انه كان من الركائز الأساسية في تشكيل مدربه إرنيستو فالفيردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "SPORT" الكتالونية، فإن نادي يوفينتوس الإيطالي، يريد التعاقد مع أومتيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأفادت الصحيفة الكتالونية، أن النادي الإيطالي مستعد لدفع 80 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات المدافع الدولي الفرنسي.