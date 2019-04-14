رياضة | مدرب النصر: قدمنا مباراة ممتعة أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب النصر: قدمنا مباراة ممتعة أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، روي فيتوريا، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمتعت الجماهير أمام اتحاد جدة.

وخسر النصر أمام اتحاد جدة 2-3 اليوم السبت، في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال فيتوريا في تصريحات عقب نهاية اللقاؤ: "كانت مباراة جيدة وبها ندية كبيرة وأسعدنا الجماهير بالأداء من قبل الفريقين".

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وأضاف: "هناك أهداف وفرص وحماس كبير وتدربنا من أجل أن نكون جاهزين لهذا النوع من المباريات، كان من المفترض أن نتحكم بصورة أكبر في مجريات اللقاء، ولكن هذا لم يحدث".

وأكد: "التبديلات كانت منطقية وذلك حسب احتياجات وظروف المباراة، ولم نوفق بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبين".

وأردف: "الاحتفالات بالصدارة لم تكن سبباً فيما حدث، ولم يؤثر علينا كجهاز فني ولاعبين، وجميعنا متفقين أن ندخل كل المباريات كنهائيات، لكن الأخطاء تحدث وسوف نحللها مع الجهاز الفني".