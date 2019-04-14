رياضة | سولشاير: فريقي يمر بأوضاع صعبة.. وسأكرر ريمونتادا باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: فريقي يمر بأوضاع صعبة.. وسأكرر ريمونتادا باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ليلة الأربعاء الماضية ضد برشلونة بدوري الأبطال صعبة جسديا وعقليا على لاعبيه.

وقال سولشاير بعد الفوز الصعب على وست هام يونايتد 2-1: "نحن نلعب مرة أخرى الثلاثاء، ولم اتمكن من تسهيل الامر على اللاعبين باجراء بعض التغييرات".