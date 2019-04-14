رياضة | "نايكي" وسيلة PSG لتحصين نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نايكي" وسيلة PSG لتحصين نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن شركة نايكي الأمريكية للمعدات الرياضية الراعية لباريس سان جيرمان الفرنسي تجهز من أجل تدعيم PSG مالياً حتى يتمكن من تحصين نجميه كيليان مبابي ونيمار من أطماع ريال مدريد.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن التعاقدات أدت إلى حروب اقتصادية ليس فقط بين الأندية وأن باريس سان جيرمان سيكون لديه حليف قوي للحفاظ على مبابي ونيمار هذا الصيف.

وأكدت آس أن شركة نايكي تجهز عقداً جديداً ل PSG وتضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاق الحالي الذي لا يزال أمامه ثلاث سنوات.

Advertisements

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع أن تمنح شركة نايكي النادي الباريسي زيادة كبيرة في صفقة الرعاية تفوق ما يتقاضاه النادي الفرنسي حالياً والمقدر بـ 25 مليون سنوياً وبالتالي التغلب على أكبر عقبة للحفاظ على كيليان مبابي وتمديد عقد نيمار المحتمل وهي عقبة اللعب المالي النظيف.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه بفضل هذا العقد يستطيع باريس سان جيرمان الاحتفاظ بنجميه نيمار ومبابي.

يذكر أن نيمار ومبابي انضما إلى باريس في صيف 2017 ومنذ تلك اللحظة تتصارع عليهما كبار أوروبا على رأسهم ريال مدريد.