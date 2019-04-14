رياضة | سولشاير يعبر عن قلقه الشديد من برشلونة.. ويُهاجم الـ"يويفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يعبر عن قلقه الشديد من برشلونة.. ويُهاجم الـ"يويفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه أذا لعب فريقه ضد برشلونة الإسباني، كما فعل اليوم ضد وست هام يونايتد (2-1 لليونايتد)، فلن ينجو الفريق في كامب نو، ولذا عليهم تحسين الأداء يوم الثلاثاء.

وقال سولشاير في تصريحات صحيفة: "الشيء الوحيد الذي أريد أن اوجهه لـUEFA، هو لماذا نلعب يوم الاربعاء في دوري الابطال، ومن ثم نلعب الثلاثاء، واندية اخرى تلعب الثلاثاء الذهاب، ومن ثم الاربعاء تخوض الاياب".

وأضاف: "ربما كان تفكير بعض اللاعبين لدينا في مباراة البارسا يوم الثلاثاء، نظرا لضيق الجدول الزمني بين الذهاب والاياب".