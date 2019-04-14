رياضة | توديبو يخطف الأنظار بتألقه أمام هويسكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توديبو يخطف الأنظار بتألقه أمام هويسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالمستوى المميز الذي ظهر به النجم الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، مدافع فريق برشلونة، أمام هويسكا اليوم بالليجا.

وأفادت صحيفة "موندوديبورتيفو" الكتالونية، أن توديبو اللاعب الاكثر تميزا في هويسكا 0-0 البارسا.

ابجدير بالذكر أن توديبو قد شارك لأول مرة مع البارسا في الليجا، وشكل خط دفاع ثلاثي مع جيلسون موريللو وصامويل اومتيتي.

وكان توديبو يقظا ومنتبها، فعال في واحد ضد واحد، رأى بطاقة صفراء بسبب خطأ أرتكبه في الشوط الاول، ولكنه تمكن من اثبات نفسه.