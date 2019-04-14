رياضة | تقارير: الليجا ستحسم من كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: الليجا ستحسم من كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار نادي برشلونة الإسباني على بعد خطوات يسيرة من حسم بطولة الدوري الإسباني، هذا العام، في ظل تصدره جدول الليجا بفارق كبير عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.

وأفادت صحيفة "الاس" الإسبانية، أن هذه النسخة من بطولة الليجا سيتم حسمها في ملعب برشلونة "كامب نو".

حيث أن البارسا يحتاج فقط للفوز في المباريات التي سيلعبها على ارضه ليتوج بطلا، ولا يحتاج اي نقطة من خارج الديار.

أي أنه يجب على فريق إرنيستو فالفيردي، أن يفوز في ملعب كامب نو على ريال سوسييداد وليفانتي وخيتافي ليحمل كاس الليجا.