رياضة | إشبيلية يهزم بيتيس وينعش آماله الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يهزم بيتيس وينعش آماله الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظ إشبيلية على آماله في اقتناص المركز الرابع في الليجا، بعد أن حقق فوزا صعبا في ديربي الأندلس، على غريمه التقليدي ريال بيتيس بنتيجة (3-2)، اليوم السبت.

وافتتح النجم منير الحدادي باب التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 26، بعد أن استغل عرضية من اليمين من بابلو سارابيا ليسكنها برأسه في الشباك.

ومع بداية النصف الثاني، عدل بيتيس الكفة في الدقيقة 55 بقدم جيوفاني لو سيلسو، بتسديدة من داخل المنطقة مرت على يمين التشيكي توماس فاتشليك.

لم تكد تمر 4 دقائق حتى تقدم أصحاب الأرض في النتيجة من جديد بهدف ثان حمل توقيع النجم بابلو سارابيا، بعد أن حول عرضية متقنة من وسام بن يدر بقدمه داخل الشباك.

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وفي الدقيقة 63، وسع بابلو فاسكيز الفارق لإشبيلية بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، مرت على يسار الحارس باو لوبيز.

وقبل 8 دقائق من النهاية، قلص كريستيان تيو الفارق لبيتيس، إثر تنفيذ متقن لركلة حرة من على حدود المنطقة لم يحرك لها فاتشليك ساكنا، ولكن الوقت لم يسفعهم لتدراك الموقف.

وبعد أن حصد انتصاره الثاني على التوالي في الليجا، مع مدربه الجديد خواكين كاباروس، قفز إشبيلية للمركز الرابع مؤقتا في الليجا، بعد أن أصبح رصيده 52 نقطة، بفارق نقطتين أمام خيتافي، الذي سيحل ضيفا على بلد الوليد.

بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 43 نقطة في المركز التاسع.