رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. البرسا يقترب من إغلاق أهم صفقة وصراع مع ريال مدريد على نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. البرسا يقترب من إغلاق أهم صفقة وصراع مع ريال مدريد على نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة وويسكا مساء اليوم السبت والتي جمعت الفريقين بالجولة 32 من الدوري السعودي ليرفع البارسا رصيده للنقطة 74 بجدول ترتيب الليجا.

وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 13 أبريل:

1- نجم برشلونة الشاب: حلمي تحقق اليوم

أكد موسى واغيه، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد، أن اللعب اليوم أمام هويسكا بالليجا يعد شيء آخر، مشيرًا لأنها الليجا، وليس السوبر الكاتالوني.

وقال واغيه بعاد التعادل 0-0 أمام هويسكا: "حلم واصبح حقيقة، انا سعيد للغاية".

واضاف قائلاً: "هذا البارسا، افضل ناد في العالم، الجميع يريد اللعب هنا، وانا حصلت على ذلك".

واختتم: "اريد مواصلة العمل والتحسين، ومواصلة الحصول على الفرص مثل اليوم".

2- نجم برشلونة الواعد: لا أريد الخروج من برشلونة تحت أي ظرف

قال بويج بعد التعادل 0-0 أمام هويسكا: "أنا سعيد للغاية بالظهور الأول في الدوري، لقد كان مميزا، لقد حاول الفريق بأكمله تشجيعي".

وأضاف: "إنه حلم أن تكون قادراً على الظهور لأول مرة مع برشلونة في الدوري، لا يمكن لأي شخص القيام بذلك".

وواصل: "الذهاب إعارة؟ أريد الاستمرار في البارسا، هو نادي حياتي، اذا كان الاختيار لي أختار البقاء في البارسا".

3- برشلونة يحدد سعر بيع راكيتيتش

كشفت تقارير صحيفة إسبانية بأن برشلونة قرر بشكل نهائي بيع نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إذا وصله عرض رسمي قيمته 60 مليون يورو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة البلوجرانا قررت بيع راكيتيتش بسبب كبر سنه وطلبه زيادة راتبه السنوي رغم رغبة المدير الفني إرنستو فالفيردي في الإبقاء عليه.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية تنافس كلاً من باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس على راكيتيتش من أجل الحصول على خدماته لذلك قد ينجح برشلونة في بيعه مقابل 60 مليون الصيف المقبل.

4- أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو ويقلص الفارق مع برشلونة

نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين نظيفين مساء اليوم السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم جريزمان وموراتا في الدقيقتين 42 و74.

ارتفع رصيد الأتليتي للنقطة 65 في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر بينما توقف سيلتا فيجو عند 32 نقطة في المركز 16.

5- برشلونة يتجه لحسم صفقة نجم الدوري الإنجليزي

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن برشلونة أجل عرضه للتعاقد مع​ ​لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت​ واستعاد اهتمامه بماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد​.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تراجع في صراعه مع ​ريال مدريد​ و​بايرن ميونخ​ للتعاقد مع يوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وأنطوان جريزمان نجم ​أتلتيكو مدريد​ دخلوا دائرة اهتمامات البلوجرانا بالإضافة إلى رودريجو مورينو نجم فالنسيا ونيكولاس بيبي نجم ليل.

6- في غياب ميسي.. برشلونة يتعادل سلبيًا مع متذيل الدوري الاسباني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة مع نظيره هويسكا بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الاسباني

شهدت المباراة سيطرة هجومية من جانب فريق برشلونة على مجريات اللقاء ونجح لاعبوه في تهديد مرمي أصحاب الأرض أكثر من مرة خلال الـ90 دقيقة، ولكن لم تسفر هجمات الفريق الكتالوني عن أي أهداف باللقاء.

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وغاب الارجنتيني ليونيل ميسي وعدد من نجوم برشلونة الاساسيين عن لقاء اليوم ضد هويسكا.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلي 74 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الاسباني، بينما توقف رصيد هويسكا عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة.

7- فالفيردي يضع سياسة جديدة للمباريات القادمة بالليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يعتزم إجراء سياسة جديدة في صفوف الفريق، خلال المباريات المتبقية بالليجا.

وأفادت صحيفة "موندوديبورتيفو" الكتالونية، أن اللاعبون الجدد قد حصلوا على مزيد من الفرص، وذلك خلال مباراة برشلونة اليوم أمام هويسكا، والتي انتهت بالتعادل 0-0.

وظهر موسى واغيه، وريكي بويج وجان كلير توديبو، لأول مرة في الليجا، وسوف يحصلون على مزيد من فرص اللعب في الليجا من هنا حتى نهاية الموسم، بعد ان حكم البارسا على لقب الليغجا بفوزه مؤخرا على اتلتيكو مدريد.

8- برشلونة يرسل "عقد" دي ليخت

بدأ نادي برشلونة الإسباني بخدمات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة ينوي إرسال مسودة العقد إلى دي ليخت ووكيله الإيطالي مينو رايولا، للحصول على موافقتهما على الشروط التعاقدية.

ويمتد العقد المحتمل بين الطرفين إلى صيف 2024، وتتشابه الشروط المالية لدي ليخت مع زميله الحالي فرينكي دي يونج الذي سينتقل إلى برشلونة في الموسم المقبل.

9- برشلونة يختبر بدلاءه أمام هويسكا في الدوري الإسباني

يرغب فالفيردي في الاستفادة من انفراد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

ويأتي هذا الفارق الكبير في النقاط، ليمنح الحرية أمام فالفيردي في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، ومنح قسطاً من الراحة لنجومه الأساسيين مثل ميسي وبيكيه وسواريز، قبل مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو".

ويحلم برشلونة بالتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي.

وربما يعود عثمان ديمبلي للعب أساسياً، بعدما تواجد في صفوف البدلاء أمام مانشستر يونايتد، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، في حين يمكن أن يحصل كيفن برينس بواتينغ على فرصة نادرة للعب في القائمة الأساسية.

في المقابل، يقبع هويسكا في مؤخرة الترتيب بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، ورغم إخفاقه في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، لكنه ظهر بشكل جيد.

10- 60 مليون يورو تنهي حلم "راكيتيتش" مع برشلونة

تحسم 60 مليون يورو رحيل إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يضع ثمنًا للكرواتي إيفان راكيتيتش، من أجل حسم رحيله عن الفريق الكتالوني، ولكن تقديرات الميركاتو حددت قيمة اللاعب بـ60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يتوقع حسم صفقة راكيتيتش مقابل 60 مليون يورو، رغم أنه سيفاوض برشلونة لتقليل هذا الرقم.

وجاء سعر النجم الكرواتي بناء على وجود استعداد من باريس سان جيرمان لدفع 60 مليونًا، من أجل حسم الصفقة في الصيف الماضي.

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