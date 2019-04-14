الامارات | شباب الأهلي يقترب من التتويج بلقب دوري الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقترب من التتويج بلقب دوري الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع فريق شباب الأهلي نصف الطريق نحو التتويج بلقبه الأول للدوري العام للرجال للكرة الطائرة بالمسمى الجديد، منذ دمج فريقي الشباب ودبي مع الأهلي في مارس 2017، وذلك بعد فوزه في ذهاب المباراة النهائية، أول من أمس، على ضيفه فريق العين بصعوبة كبيرة، بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة أشواط في المواجهة التي أقيمت بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر.

وستتجدد المواجهة في لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على صالة استاد خليفة بن زايد في العين، وهي المباراة التي يكفي فيها الفريق الفوز للحصول على اللقب مباشرة، بينما في المقابل يحتاج «الزعيم» للفوز حتى يتجه الفريقان لمباراة فاصلة تقام يوم الجمعة المقبل، على صالة استاد نادي الجزيرة في أبوظبي.

يتجدد الموعد في إياب النهائي، بين شباب الأهلي والعين الثلاثاء المقبل.