الامارات | رقم قياسي جديد للإيطالي سيمونيلي في «دولية فزاع للقوس والسهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد للإيطالي سيمونيلي في «دولية فزاع للقوس والسهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي انطلقت أول من أمس، تحطيم الإيطالي سيمونيلي ألبيرتو رقماً قياسياً جديداً، بإحرازه 707 نقاط، منافساً بذلك نفسه، حيث يعتبر صاحب الرقم القياسي السابق 706 نقاط، وكان سجله في 2016، وهذا الرقم يؤهله لبارالمبية طوكيو 2020.

أما من الجانب المحلي، فقد تصدر جمال البدواوي نقاط المنتخب بـ587 نقطة، وتبعه حبيب البلوشي بـ582 نقطة في الدور التمهيدي.

وأعرب لاعب المنتخب محمد الشحي، في تصريحات صحافية، عن سعادته بالمشاركة، وقال إنه يتطلع إلى الفوز بأي من الميداليات الملونة الثلاث، رغم مشاركة أفضل أبطال العالم في البطولة، وقال: تدربنا لفترات طويلة، ونحن عازمون على إبراز مهاراتنا للتأهل لطوكيو 2020. وتقام البطولة هذه السنة في المبنى الجديد لنادي دبي لأصحاب الهمم، وينظمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للقوس والسهم.