الامارات | «الشاهينية» تفوز بلقب الحول في ختامي المرموم للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» تفوز بلقب الحول في ختامي المرموم للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت «الشاهينية» لقب الحول المحليات، في اليوم السابع من مهرجان ختامي المرموم 2019، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن، بينما تفوق «مزعج» في فئة الزمول.

وتألقت «الشاهينية» المملوكة لمانع خليفة بالرشيد السويدي في الشوط الأول المخصص للحول المحليات، بعدما قطعت مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات، في زمن بلغ 12:31:6 دقيقة، بينما حسمت «مكيده» لمسلم أحمد حمد المزروعي منافسات الحول المهجنات في الشوط الثاني، ومنحت مالكها جائزة عبارة عن سيارة رينج روفر، بعدما سجلت زمن 12:40:6 دقيقة.

وفاز «مزعج» المملوك لسالم حمد الكتبي بلقب الشوط الثالث للزمول المحليات، بعد أن وضع أقدامه على خط النهاية في زمن بلغ 13:02:6 دقيقة، وحسم «متعب» لسالم راشد النيادي لقب الشوط الرابع للزمول المهجنات، وحصد الصدارة في توقيت قدره 13:05:2 دقيقة.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية من مهرجان ختامي المرموم منافسات الحول والزمول، وتنافس أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً، ثمانية منها للإنتاج إلى جانب ثمانية أشواط أخرى مقسمة بين المحليات والمهجنات، ووضعت اللجنة المنظمة لمهرجان ختامي المرموم سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر» لأصحاب المراكز الأولى في جميع الأشواط بينما نال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

ومضى الشوط الأول للحول المحليات «إنتاج» مع «ميّاسه» المملوكة لخليفة حليس راشد الكتبي بزمن قدره 1 12:48:1 دقيقة، بينما ظهرت «صخب» بشعار حمد راشد غديّر الكتبي في الشوط الثاني للحول المهجنات «إنتاج»، وحصلت على المركز الأول بتوقيت بلغ 12:46:0 دقيقة.

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وجاء «ريسنج» المملوك لخليفة الكتبي ليحصد لقب الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بزمن بلغ 13:03:6 دقيقة، وحسم «أصيل» لغانم علي حمودة الظاهري الشوط الرابع للزمول المهجنات للإنتاج وذلك بتوقيت وقدره 13:02:8 دقيقة.

من جهة أخرى، يشهد اليوم الثامن من مهرجان ختامي المرموم 32 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، إذ سيقام 16 شوطاً في الفترة الصباحية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات لمسافة ثمانية كيلومترات، وسينال الفائزون العديد من الجوائز من سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر» للمراكز الأولى، ونقدية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

وشهد المهرجان خلال الأيام السابقة منافسات مثيرة ضمن مختلف الفئات، ما أبرز العديد من النتائج التي بيّنت مدى التنافس القوي بين مختلف الهجن المشاركة في المنافسات المختلفة لمهرجان ختامي المرموم.

من جهته، أكد رئيس قسم المالية بنادي دبي لسباقات الهجن، عبدالله بن حميدان، أنه تم تقنين عملية تسليم الجوائز، موضحاً: لن يتوجب على الفائزين الحضور للنادي من أجل استلام الجوائز، التي سنشرع في تحويلها عبر الحسابات البنكية بعد إدخال واعتماد بيانات المشاركين.

وأوضح بن حميدان، في تصريحات صحافية أن العمل يجري على قدم وساق، استعداداً لمهرجان المرموم التراثي 2019، وقال: «نقوم في قسم المالية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية، ونشرف على جميع التحضيرات، ونعمل على توفير احتياجات المهرجان والفعاليات المصاحبة له، مثل قرية المرموم التراثية، وغير ذلك من التفاصيل الخاصة بالمشاركين والزوار ولجان المهرجان المختلفة».