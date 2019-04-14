الامارات | فتح باب التسجيل لـ «القفال 29» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لـ «القفال 29» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال 29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار المهيري، فتح باب التسجيل، اعتباراً من اليوم وحتى 23 الجاري، ومن المتوقع أن يقام السباق في الفترة من 25 إلى 28 الجاري، حسب معطيات وحالة البحر.

وينطلق السباق كالمعتاد من جزيرة صير بونعير، في قلب مياه الخليج العربي، قبل التوجه إلى سواحل الدولة، وتحديداً خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب).

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نائب رئيس اللجنة المنظمة للحدث، علي ناصر بالحبالة، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الحدث، يتابع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالسباق الكبير، حيث ظل يطلع على كل التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالسباق، مشدداً على أهمية إنجاح التظاهرة وتوفير أقصي درجات الأمن والسلامة للمشاركين من الملاك والنواخذة والبحارة في وصولهم إلى جزيرة صير بونعير بأمان، ومن ثم التحرك يوم السباق في أجواء تناسب الجميع.