الامارات | النصر يعانق كأس السلة للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعانق كأس السلة للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظر نادي النصر 42 عاماً لحصد لقبه الأول تاريخياً في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة السلة، عقب فوزه أمس على شباب الأهلي 81-74، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوصل في دبي.

ووضع النصر اسمه ضمن القائمة الذهبية للفرق الفائزة بالكأس التي احتفلت بنسختها الـ42 وانطلقت للمرة الأولى موسم 1977-1978، في قائمة تضم في صدارتها شباب الأهلي كأكثر الفرق تتويجاً باللقب برصيد 12 لقباً، والوحدة 10 ألقاب، والوصل والشارقة ولكل منهما ثمانية ألقاب، وأخيراً الشباب سابقاً بثلاثة ألقاب.

وبفوزه بلقب كأس رئيس الدولة، أكد النصر استعادة عافيته عقب خسارته الشهر الماضي نهائي الدوري أمام شباب الأهلي، خصوصاً أن اللقب هو الثاني للعميد في الموسم الحالي عقب فوزه في ديسمبر الماضي بلقب البطولة الافتتاحية «كأس نائب رئيس الدولة».

وتوج رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، وعدد من أعضاء مجلسي إدارة الناديين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لاعبي شباب الأهلي بالميداليات الفضية، ولاعبي النصر بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين في ظل ظهور نتيجة التعادل في أكثر من مناسبة، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من حسم الفترة الأولى في ثوانيها الأخيرة بواقع «20-18»، إلا أنه سرعان ما نشط النصر ونجح عبر الاعتماد على الهجمات السريعة والمنظمة في استعادة زمام المبادرة، ما مكن لاعبيه من وضع فارق بلغ 10 نقاط مع نهاية الشوط الأول وبنتيجة «43-33»، بنيل لاعبي العميد الأفضلية بنتيجة الفترة الثانية «25-13».

ومع انطلاق الشوط الثاني، عرف شباب الأهلي كيفية إيقاف مفاتيح لعب النصر، ما أتاح القدرة لشباب الأهلي بالعودة بنتيجة المباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الفترة الثالثة «56-56»، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة هذه الفترة «23-13»، لتدخل المباراة في فتراتها الرابعة والحاسمة والتي شهدت صحوة للاعبي النصر على صعيدي الهجوم والدفاع وقادت العميد لحسم نتيجتها «25-18»، والفوز بالمباراة وحصد اللقب.

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ويدين النصر في انتصاره إلى تألق كل من لاعبيه الدوليين صالح سلطان وطلال سالم بتسجيل كل منهما 25 و18 نقطة على التوالي.

الشارقة والوصل وشباب الأهلي أبطال كؤوس المراحل السنية

شهدت نهائيات كؤوس المراحل السنية التي جرت أمس على صالة صلاح الدين في دبي، تتويج الشارقة بطلاً لكأس الناشئين بفوزه على الوحدة بفارق نقطتين وبنتيجة «61-59»، قبل أن ينجح الوصل في إعلان نفسه بطلاً لكأس الأشبال بفوزه على الشارقة بنتيجة «81-73»، ليذهب لقب البراعم لصالح شباب الأهلي بفوزه على النصر «59-50».

وتوج نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان، برفقة أمين السر العام للاتحاد سالم المطوع، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أسامة قرقاش، والمدير الفني للاتحاد د. منير بن الحبيب، فرق المراحل السنية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

شباب الأهلي أكثر الفرق تتويجاً بكأس السلة بـ 12 لقباً.