شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الأمريكى للمحترفين: ليكرز يشكر مدربه وينهى عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى لوس أنجلوس ليكرز، الجمعة، عقد مدربه لوك والتون بعد موسم فشل فيه الفريق فى بلوغ الأدوار النهائية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، على رغم تعاقده مع النجم ليبرون جيمس قادما من كليفلاند كافالييرز. ولم يتمكن ليكرز، صاحب المركز الثانى على لائحة الفرق الأكثر تتويجا باللقب (16 بفارق لقب عن بوسطن سلتيكس)، فى بلوغ الأدوار الإقصائية التى شارك فيها للمرة الأخيرة عام 2013، بعد موسم عانى فيه من الإصابات وصعوبة تقديم أداء ثابت فى مراحل مختلفة من الموسم.

وأعلن النادى، فى بيان، أنه توصل إلى اتفاق بالتراضى لإنهاء لاعبه السابق، البالغ من العمر 39 عاما حاليا، والذى يتولى تدريبه منذ العام 2016. ونقل البيان عن رئيس النادى روب بيلينكا: «نريد أن نشكر لوك على الخدمة التى كرسها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية»، مضيفا: «نتمنى للوك وعائلته كل التوفيق فى مضيهم قدما».

ويأتى إنهاء عقد والتون بعد إعلان رئيس فريق كرة السلة فى النادى إيرفين «ماجيك» جونسون استقالته من منصبه بشكل غير متوقع الثلاثاء.