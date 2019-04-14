شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة السعودية: الهلال يستعيد صدارة مؤقتة بفوز صعب على الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الهلال الصدارة بشكل مؤقت بفوزه، الجمعة، على مضيفه الأهلى 1-0 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فى المرحلة السابعة العشرة من الدورى السعودى لكرة القدم، التى شهدت سقوط أُحد رسميا إلى الدرجة الثانية.

سجل هدف المباراة الوحيد الإسبانى ألبرتو بوتيا فى الدقيقة (43)، ليرفع الهلال، حامل اللقب، رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر الذى يستقبل الاتحاد السبت فى ختام المرحلة. فى المقابل، بقى الأهلى، الذى أكمل المباراة بعشرة لاعبين، فى المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات الشوط الأول وشن أكثر من هجمة على مرمى مضيفه ولكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرماه فى ظل استبسال دفاعى من قبل المضيف.

وكاد الأهلى أن يخطف هدفاً بواسطة الرومانى نيكولاى ستانسيو، لولا أن كرته القوية علت العارضة بقليل (21)، قبل تلقى زميله يوسف الحربى بطاقة صفراء ثانية أدت إلى طرده فى الدقيقة 38 وعقّدت مهمة فريقه.

Advertisements

واستثمر الهلال النقص وسجل هدفه بواسطة الإسبانى بوتيا الذى كسر مصيدة التسلل ولعب الكرة قوية على يمين محمد العويس (43).

وأنقذ دفاع الأهلى مرماه من هدف محقق عندما أبعد البرازيلى أدريلان سانتوس كرة الفرنسى بافيتيمبى غوميس قبل تجاوزها خط المرمى (45).

وبحث الهلال عن هدف فى الشوط الثانى دون جدوى، وكاد الأهلى أن يعادل النتيجة لكن كرة ستانسيو ارتدت من الحارس عبد الله المعيوف (73).

وحقق التعاون فوزا على القادسية 2-0 بهدفى البرازيلى نيلدو بترولينا (14 من ركلة جزاء) وربيع سفيانى (52). ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الرابع، بينما بقى القادسية مع 27 وتراجع للمركز الثالث عشر. وقلب الفيصلى الطاولة على مضيفه الوحدة عندما حول خسارته بهدف إلى فوز 2-1. تقدم الوحدة بركلة جزاء سجلها الفنزويلى رومولو أوتيرو (56) ورد الفيصلى بهدفين للبرازيلى دينيلسون بيريرا (77 و83).

وبات أُحد أول المغادرين رسميا للدرجة الأولى عقب خسارته أمام الفيحاء 1-3. سجل للفيحاء الكولومبى دانيلو أسبريليا (1 و39) وعبد الرحمن البركة (27)، ولأُحد المغربى محمد فوزير (45).

وتجمد رصيد أُحد عند النقطة 15 فى المركز الأخير، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 28 وتقدم للمركز الثانى عشر.