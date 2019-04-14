شكرا لقرائتكم خبر عن «كتيبة ليفربول» تواجه تشيلسى للحفاظ على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى، اليوم فى تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، تشيلسى، على أرض ملعب «أنفيلد»، معقل «الريدز»، ضمن فعاليات الجولة 34 من عمر الدورى الإنجليزى.

يأمل ليفربول فى الفوز بهذا اللقاء لتأمين حظوظه فى المنافسة على المركز الأول مع غريمه هذا الموسم مانشستر سيتى حامل اللقب. ويرغب النجم المصرى العالمى، محمد صلاح، فى تسجيل هدف لعدة أمور، أبرزها كسر عقدة التسجيل فى شباك «كبار البريميرليج»، ومواصلة منافسته الشرسة على هداف المسابقة برفقة المتصدر أجويورو، ووصيفه ساديو مانى.

ويدخل «الريدز» هذا اللقاء برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين عن المان سيتى الذى تتبقى له مباراة، فضلا عن أن الفريق السماوى سيخوض اليوم لقاء قويا أمام كريستال بالاس فى تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. كانت آخر مباريات تشيلسى فى الدورى الإنجليزى أمام فريق وست هام، وحقق الفوز فى هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل البلوز حاليًا المركز الثالث فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن الصدارة، ومنذ انطلاق الموسم لعب الفريق 33 مباراة، حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى ست، وخسر سبع مباريات.

يغيب عن ليفربول فى هذه المباراة متوسط الميدان تشامبرلين، بالإضافة إلى آدم لالانا، ولن يفتقد الريدز أى لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ويفتقد تشيلسى لاعبين فقط فى لقاء ليفربول، هما ماركو فان جينكل وإيثان أمباديو بسبب الإصابة، ولن يفتقد البلوز أى لاعب آخر بداعى الإيقاف، وسيكون فريق سارى مكتمل العدد لخوض هذه المواجهة.

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وأوضح يورجن كلوب أنه يرى أن مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسى تشكل فرصة جديدة للفريق لكتابة التاريخ بنفسه فى سعيه للفوز بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وبالطبع تتذكر جماهير الريدز مباراة الفريقين قرب نهاية موسم 2013- 2014، التى انتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين وساهمت بشكل كبير فى ضياع لقب الدورى من الريدز، ولكن كلوب أكد أن تلك المباراة لا تعنى شيئًا الآن ولن يكون لها أى تأثير على مردود فريقه، حيث تُلعب المباراة هذه المرة تحت ظروف مختلفة تمامًا.

وعن منافسة ليفربول على لقب الدورى الإنجليزى، قال: «هذا هدفنا منذ اليوم الأول فى البطولة، أن نقدم أفضل موسم لنا، وعدم المقارنة بين هذا الموسم وأى موسم آخر. كنا نأمل فى المنافسة على الألقاب، وهذا ما حدث من حين إلى آخر. لقد تحسن أداؤنا كثيرًا هذا الموسم، خاصة على صعيد الدفاع وثبات المستوى».

وتم اختيار يورجن كلوب ليفوز بجائزة مدرب الشهر فى الدورى الإنجليزى الممتاز عن شهر مارس. وقاد مدرب ليفربول فريقه إلى ثلاثة انتصارات متتالية ضد بيرنلى وفولهام وتوتنهام بعد افتتاح الشهر بالتعادل السلبى أمام إيفرتون فى جوديسون بارك.

ونجح كلوب فى التغلب على كل من بيب جوارديولا ورالف هاسنهوتل وبرندن رودجرز وماركو سيلفا ليحصل على الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن سبق له الفوز بها فى ديسمبر، كما حصل أيضا على الجائزة فى سبتمبر 2016.

وسيخوض يورجن كلوب لقاء تشيلسى بالتشكيل المثالى لضمان خطف الثلاث نقاط، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب فى قلب الدفاع، وسيقود هجوم الريدز الثلاثى الخطير روبرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وساديو مانى. ويبدأ المدرب الإيطالى سارى اللقاء بطريقته وبتشكيلته التى اعتاد عليها مع الفريق، ففى حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعى الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير، وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتى، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد بجانب ويليان وهيجواين.