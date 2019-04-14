شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة كبيرة فى «سموحة» بعد الفوز على الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن سعادته الكبيرة عقب فوز سموحة بهدفين مقابل لا شىء على الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أُقيمت بينهما، على استاد المكس، فى إطار منافسات الجولة 29 للدورى.

وقال رئيس نادى سموحة إن سعادته تعود إلى إثبات صحة وجهة نظره حول اللاعبين، الذين استغنى عنهم فى بداية الموسم، بعد أن اتهمه البعض بأنه السبب فيما وصل إليه حال الفريق من تدهور، مؤكدًا أن الأيام قد أثبتت عكس ذلك تمامًا، وأن هناك البديل المتوافر لدى النادى، ولكنه كان فقط يحتاج بعض التنظيم وترتيب الأوراق.

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وأضاف رئيس النادى أن الفوز على الإنتاج الحربى جاء فى توقيت مناسب تمامًا، وأنه كان لديه شخصيًا يقين بأن التوأمين سيحرران الفريق من عقدة الحظ السيئ، فهما لا يعرفان الانحناء لعواصف الإحباط، ولديهما إصرار وعزيمة يندر تواجدهما بين المدربين، ويكفى أن الفريق حقق الانتصار على الإنتاج فى ظل غياب عدد من لاعبى الفريق المؤثرين.

ووجّه «عامر» التحية للاعبين، مؤكدًا أنهم استردوا بريقهم الكروى وأظهروا معدنهم الجيد، مشيرًا إلى أنه وفر جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لتخطى الكبوة والعودة إلى الانتصارات. وحرص رئيس نادى سموحة على تقديم شكره إلى عادل عبدالرحمن، المدير الفنى السابق للفريق.

من جانبه، أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى سموحة، أن الفوز على الإنتاج منح الفريق السكندرى بارقة أمل كبيرة للزحف نحو المنطقة الدافئة فى جدول الدورى.

وقال: «أشكر لاعبى سموحة على الرجولة والجدعنة والإصرار على استعادة المسار الصحيح الذى يليق بإمكانيات النادى». وأوضح أن الجهاز الفنى عمل على استعادة اللاعبين لثقتهم المفقودة فى ظل اختفاء هوية الفريق وتشتت اللاعبين فى ظل الأجهزة المتعاقبة المحترمة، فضلًا عن مواجهة الجهاز خطايا تحكيمية فادحة منذ توليه المهمة أسهمت فى ضياع العديد من النقاط خلال المباريات الماضية، من وجهة نظر مدير الكرة.