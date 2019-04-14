شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الاتحاد السكندرى بعد تراجع النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل صفوف جماهير الاتحاد السكندرى، عقب تلقى الفريق الأول بالنادى، خسارتين متتاليتين فى مواجهة الأهلى ثم بيراميدز، وتراجع الفريق فى جدول ترتيب أندية الدورى إلى المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة، ليقترب الفريق مرة أخرى من مناطق الخطورة بالجدول، فى ظل تضاؤل فارق النقاط، حيث يليه مباشرة فى الترتيب وادى دجلة، وسموحة برصيد 31 نقطة وحرس الحدود 29 نقطة وبتروجت 28 نقطة. ويخوض الفريق مواجهاته الخمس المقبلة مع أندية المقاصة وإنبى وسموحة بالإسكندرية، ثم يخرج لمواجهة نجوم المستقبل وطلائع الجيش بالقاهرة. وانقسمت جماهير النادى ما بين مؤيد للإبقاء على الجهاز الفنى، بقيادة حلمى طولان أو الاستغناء عنه قبل فوات الأوان. كان حلمى قد تولى المهمة عقب حالة الغضب الجماهيرى على محمد عمر، المدير الفنى السابق، الذى رحل عن الاتحاد فى الجولة السابعة للدورى، وعلى الرغم من الجهود الجبارة لمجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بضم اللاعبين عمار حمدى وأحمد توفيق وأحمد نبيل مانجا، إلا أن الفريق لم يستفد من باقى صفقاته المتمثلة فى تشوكا وتونى سيلفا ووالاس دا سيلفا. يأتى هذا فى الوقت الذى أصبحت فيه عدم مشاركة محمد ناصف المدافع الأيسر للفريق لغزا كبيرا، لاسيما وأنه تألق مع الفريق فى الدور الأول بشكل ملحوظ، وتمت الاستعانة بالوافد الجديد من دجلة سيد سالم، وحتى عندما يكون سالم فى أسوأ حالاته لا يتم الاستعانة بمحمد ناصف، والمدهش أن الجهاز الفنى بدأ يدفع بصبرى رحيل الذى هاجم الجهاز سرا وعلانية ورفض تماما الاعتماد على محمد ناصف وهو الشىء الذى استحوذ على اهتمامات جماهير الاتحاد فى الفترة الأخيرة وأبدوا حزنهم الشديد لذلك الأمر وهاجموا الجهاز الفنى رافضين انتهاج سياسة الكيل بمكيالين.

ويقف مجلس الإدارة عاجزا امام اتخاذ أى قرار ضد الجهاز فى الوقت الحالى نظرا لضيق الوقت ولكن فى الوقت نفسه بات من الصعوبة التجديد للجهاز الفنى للموسم المقبل فى ظل هذا التراجع المخيف فى أداء زعيم الثغر واقترابه من خطر الهبوط. ومن ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول بنادى الاتحاد مرانه اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المقاصة الصعبة الجمعة المقبل على ملعب المكس وهى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لاسيما وأن كليهما جريح حيث يسعى الاتحاد لتعويض خسارته أمام بيراميدز والهروب والعودة للمنطقة الدافئة وفك حاجز النحس فى المباريات المقامة بالإسكندرية. فى حين يسعى المقاصة، الذى يقوده المدير الفنى ابن نادى الاتحاد طلعت يوسف، للعودة للمربع الذهبى والفوز على ناديه السابق بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد.