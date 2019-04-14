شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يرفض الضغوط ويتمسك بـ«يانوفيسكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ما تردد من أنباء عن نية المجلس الاستغناء عن سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للفريق، أو البحث عن مدير فنى جديد فى الوقت الحالى.

وأكد إبراهيم فارس، عضو مجلس الإدارة، أن «يانوفيسكى» وجهازه الفنى مستمرون حتى نهاية الموسم، وأن هناك تعاقدًا مبرمًا بين الإدارة والمدير الفنى، وأن الإدارة لا تتعامل معه بالقطعة، لافتًا إلى أن الإدارة والمدير الفنى لم يعدا الجماهير ببطولة، وأن التشكيلة الأساسية من اللاعبين تحتاج المزيد من الدعم واللاعبين فى عدد من المراكز من أجل تحقيق البطولة.

وقال «فارس» إن نتائج الفريق فى الدورى مازالت فى إطار التوقعات فى ظل الإمكانات المتاحة، وإن الهدف الرئيسى دخول المربع الذهبى فى هذا الموسم، مشددًا على أن مباراتى المصرى والزمالك القادمتين ستحددان مصير هذا الهدف، مؤكدًا أن الفريق سيدخل المباريات القادمة من أجل الفوز.

وأضاف «فارس» أن مسيرة «يانوفيسكى» مع الفريق تؤكد أنه مدير فنى جيد، حيث خاض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 6 مباريات أمام فرق «المقاولون- بتروجت- الاتحاد- النجوم- سموحة- المقاولون» وتعادل فى 5 لقاءات «الداخلية- طلائع الجيش- مصر المقاصة- إنبى- الجونة»، وخسر من بيراميدز 3- 1.

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وسجل الدراويش مع المدرب البلجيكى 5 أهداف فى شباك فرق «النجوم ثلاثة أهداف، المقاولون والاتحاد هدفين، بتروجت وسموحة هدفًا، وهدفين فى شباك المقاولون، وهدفًا فى بيراميدز، وهدفين فى الجونة».

واهتزت شباك الإسماعيلى مع «يانوفيسكى» ست مرات فقط، بواقع هدفين من النجوم وهدف من المقاولون وثلاثة من بيراميدز وهدفين من الجونة.

من جهته، اعترف «يانوفيسكى» بما وصفه بـ«الخطأ الفادح فى الأداء»، وهو انهيار اللياقة البدنية للاعبين فى الدقائق الأخيرة كما حدث فى مباراتى الجونة وبيراميدز، حيث عجز اللاعبون عن الصمود والحفاظ على التقدم.

وتعهد المدير الفنى بعلاج هذا الخطأ فى المباريات القادمة بتخفيف الحِمل التدريبى ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين لمواجهة هذا العيب.

واستأنف الفريق تدريبه النهائى استعدادًا لمباراة المصرى الحاسمة فى الدورى، والتى ستحدد إلى حد كبير مركز وشكل المنافسة على المربع الذهبى، بالإضافة إلى مباراة الدراويش مع الزمالك، الخميس المقبل، والتى تحدد نتيجتها مصير بطل الدورى سواء الزمالك أو الأهلى فى ظل المنافسة الشرسة بينهما على اللقب.

من جهته، كشف صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى، غياب اللاعبين أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن مباراة المصرى بسبب الإصابة، وأن هناك محاولات للحاقهما بمباراة الزمالك.