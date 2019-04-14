شكرا لقرائتكم الأهلي يخصم 10% من عقود جميع لاعبيه بعد توديع دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مسئولو الأهلي قرارآ فوريآ بخصم 10% من عقود جميع اللاعبين، بعد توديع الفريق لبطولة دوري ابطال افريقيا. وأبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتفعيل القرار فورآ وابلاغ اللاعبين به، بعد خسارة اللقب القاري عقب توديع البطولة من دور ربع النهائي. وودّع الأهلي بطولة أفريقيا بعد الفوز بهدف "يتيم" سجله وليد أزارو حيث سبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب السبت الماضي في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة. Advertisements وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي ليؤكد انتهاء زمن المفاجآت الكروية بعدما إكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى شهد أداء تحكيمياً سيئ للغاية من قبل الحكم الجامبي جاساما.

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