تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اسماء السيد - الرباط: تأهل الوداد البيضاوي المغربي، السبت، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيق فوز كبير على ضيفه الغيني حوريا كوناكري، بخمسة أهداف لصفر، على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسجل أهداف الوداد البيضاوي كل من وليد الكرتي في الدقيقتين 20 و30، وعبد اللطيف نوصير في الدقيقة 34، ومحمد الناهيري في الدقيقة 58، وزهير المترجي في الدقيقة 85.

وكان الفريق المغربي قد تعادل بصفر لمثله مع خصمه الغيني، قبل أسبوع، في لقاء الذهاب، على أرضية ملعب 28 شتنبر بالعاصمة الغينية كوناكري.

وبذلك يكون الفريق المغربي قد تجاوز الفريق الغيني في مجموع المواجهتين بخمسة أهداف لصفر.

ودخل الوداد البيضاوي لقاء الإياب، الذي قاده الحكم الإثيوبي جاني سيكازوي، بثقة كبيرة، مكنته من الضغط مبكرا على ضيفه الغيني.

ودفع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بتشكيلة حافظت على أعمدة الفريق، في مختلف خطوط اللعب: محمد رضى التكناوتي في حراسة المرمى، وأشرف داري ومحمد الناهيري وشيخ كومارا وعبد اللطيف نوصير في خط الدفاع، ووليد الكارتي وصلاح الدين السعيدي ويحيى جبران في خط الوسط، ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد وزهير مترجي في خط الهجوم.

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ويواجه الوداد البيضاوي في دور النصف خصما اعتاد على مواجهته وتجاوزه في السنوات الأخيرة. يتعلق الأمر بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي تجاوز عن ذات الدور الأهلي المصري.

وكان الوداد البيضاوي قد قابل الفريق الجنوب أفريقي في دور المجموعات، وتأهل الفريق المغربي متصدرا للمجموعة الأولى وماميلودي صن داونز وصيفا.

ويسعى الوداد الرياضي، الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، إلى الذهاب بعيدا في المنافسة القارية، على أمل تكرار إنجاز 2017 حيث توج بطلاً للقارة في هذه المسابقة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

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