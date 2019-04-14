سوبر كورة يكشف عقاب مجلس الأهلى للاعبى الفريق بعد الخروج الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن انتهت مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، بفوز باهت للأحمر بهدف نظيف، ووداعه دورى أبطال أفريقيا، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى بالرد الفورى على هذا الخروج المهين، الذى بات نطقة سوداء فى سجل الأهلى الحافل بالإنجازات. Advertisements

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