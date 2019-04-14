شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك: لا تصدروا نغمة ضياع الدورى.. وسنقاتل على البطولات لآخر نفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد السيد حارس الزمالك، إن الفريق الأبيض قادر على تحقيق المكسب غدا فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى.

وعن مواجهة أغادير بعد الخسارة من المصرى فى الجولة الـ28 بالدورى الممتاز وفقدان صدارة الدورى لصالح الأهلى بفارق نقطة وحيدة حيث أصبح الفريق الأحمر فى المركز الأول برصيد 58 نقطة وخلفه الزمالك بـ57 نقطة علق حارس الزمالك قائلا:"الآن مؤتمر مواجهة أغادير فى الكونفدرالية وهذه بطولة والدورى بطولة أخرى لذلك فلن يكون لى تعليق مطول حول المسألة ولكن جميع لاعبى الزمالك كبار ومدركين جيدا حجم وقيمة الزمالك.. ونرفض تصدير نغمة ضياع الدورى للجمهور فالزمالك ناد كبير ولاعبيه سيقاتلون على كل بطولة حتى آخر نفس".