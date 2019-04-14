شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بعد الخروج من أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدورى الممتاز المقرر لها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت .

يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة .

وودّع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي بالمباراة التى جمعتهما بإستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى استعداد الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز على النحو التالى :-

1 ) منح اللاعبين راحة 24 ساعة :-

منح الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي لاعبيه راحة من التدريبات غدا الأحد، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، وتوديع دوري الأبطال في ظل الخسارة بخماسية نظيفة ذهابا في جنوب افريقيا.

وفضل لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوض الفريق للعديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

2) رسالة الجماهير الداعمة

هتفت جماهير الأهلي للاعبي الفريق عقب مباراة صن داونز وقالت : الدوري يا أهلي بعد وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب المباراة توجه لاعبو الاهلي للجماهير من أجل الاعتذار لهم على الخروج من بطولة أفريقيا وتقبّل الجمهور اعتذار لاعبي الفريق وهتف لهم :" الدوري يا أهلي".

وفاز الاهلي بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليودّع المارد الأحمر البطولة بعدما سبق وخسر الاهلي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب بجنوب افريقيا السبت الماضي.

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3) لاسارتى يرفض الاستقالة

وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رفضه تقديم استقالته بعد توديع دوري الأبطال مؤكدا أنه سيرحل عن الفريق حال وجود رغبة من مجلس إدارة الأهلي في ذلك.

وودع الأهلي بطولة دوري ابطال افريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة ذهابا امام صن داونز في جنوب افريقيا بخماسية نظيفة والفوز ايابآ في برج العرب بهدف نظيف.

4 ) التفرغ للدورى و الحفاظ على الصدارة

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 58 ويأتى هذا بعد الفوز على المقاصة وخسارة الزمالك المنافس التقليدى المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى ولكن الفارق بينهم نقطة واحدة فقط لذلك لابد من الحفاظ على الفارق بينهم وصدارة بطولة الدورى الممتاز.

5 ) مباراة رد الاعتبار لدى لاعبى الأهلى

يسعى لاعبى فريق الأهلى الى مصالحة الجمهور بعد وداع بطولة أفريقيا بمواجهة بيراميدز المقبلة و رد الأعتبار بعد الهزيمة من الفريق الازراق بمباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف.