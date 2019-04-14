شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 13 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم السبت ، 13 / 4 / 2019 ، العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، الزمالك يجدد الثقة في جروس بعد فقدان صدارة الدوري ، كهربا يزاحم أحداد على العودة لتشكيل الزمالك الأساسى أمام حسنية أغادير .

https://www.youm7.com/story/2019/4/13/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9/4205517

دخل محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، فى منافسة مع المغربى حميد أحداد زميله بالفريق، من أجل العودة للتشكيل الأساسى للأبيض أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الأحد، على استاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع.

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تغلب الزمالك مواليد 2003 على فريق الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الثلاثين ضمن فعاليات قمة بطولة الجمهورية للناشئين، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمى للنادى الأبيض.

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حرصت صفحة نادى الزمالك على إنستجرام على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم "كهربا" الـ 25.

https://www.youm7.com/story/2019/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/4204878

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، بعد الخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي تسببت في فقدان الأبيض لصدارة البطولة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يمتلك حاليا 58 نقطة وخلف الزمالك برصيد 57 نقطة ثم بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط.