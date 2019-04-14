محمد الشوربجي يتأهل لمواجهة علي فرج في نهائي دي بي دي للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة دي بي دي الدولية المفتوحة، والتي تستضيفها ايندهوفن الهولندية. وفاز الشوربجي على مواطنه المصري كريم عبظ الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف السادس عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة والتي استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 7-11, 11-8, 11-9. Advertisements وتصنف بطولة دي بي دي بفئة البطولات الذهبية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش، وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 106 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ويواجه محمد الشوربجي مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم المصنف الأول في المباراة النهائية بعد تأهل الأخير عقب فوزه على الألماني سيمون روزنر .

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