7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، جروس: عودة ساسى إضافة قوية.. وسنفوز على أغادير بمساعدة الجمهور

صور.. الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال

ودّع فريق الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي.

لاسارتي يرفض الاستقالة بعد هزيمة صن دوانز ووداع دورى الأبطال أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه بذل مجهودات كبيرة للعودة أمام صن داونز فى إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا ولكن ظروف المباراة لم تخدم فريقه وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بعودة الفريق الاحمر رغم خسارة مباراة الذهاب بخماسية نظيفة. Advertisements