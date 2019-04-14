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تركى آل الشيخ يتوقع فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المستشار تركى آل الشيخ ، مالك نادى بيراميدز ورئيس هيئة الترفية ، فوز النادى الأهلي على فريق بيراميدز خلال المباراة المترقبة بينهم يوم الخميس المقبل فى مسابقة الدورى العام. 

وقال تركى آل الشيخ: "الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.. طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي.. وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".


الصفحة الرسمية لتركى آل الشيخ

 

وسيواجه النادى الأهلى فى مباراته المقبلة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يحتله الفريق الأحمر صدارته حاليا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز.

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وكان النادى الاهلي ودع بطولة دورى ابطال افريقيا رغم الفوز على نادى صن داونز الجنوب افريقى خلال المباراة التى أقيمت مساء اليوم بستاد برج العرب، حيث كان يحتاج النادى الاهلى الفوز بسداسية نظيفة من أجل ضمان الصعود 

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه بذل مجهودات كبيرة للعودة أمام صن داونز فى إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا ولكن ظروف المباراة لم تخدم فريقه وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بعودة الفريق الاحمر رغم خسارة مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

 

 

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