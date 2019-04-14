شاهد اعتداء جماهير الأهلى على لاعبى صن داونز والحكم الجامبى بكاميرا سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، أحداثا مؤسفة، حيث اعتدت جماهير الأهلى على الفريق الضيف، وحكم المباراة الجامبى بكارى جاسما.

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