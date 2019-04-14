مدرب حسنية أغادير: المرتدات سلاحنا لمواجهة ضغط الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق حسنية أغادير المغربي، أن الزمالك فريق صعب، خاصة فى ظل وجوده وسط جماهيره، إلا أن فريقه جاهز للمواجهة التى ستجمعهما غدًا الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب دور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية.
أضاف مدرب أغادير: "الزمالك فريق كبير ويمتلك خبرات أكثر من فريقى، لكننى جاهز لكافة السيناريوهات وسأعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة في ظل الضغط الهجومي المتوقع من الزمالك".
وشدد ميجيل جاموندي، على أن فرصة فريقه في التأهل لنصف النهائي مازالت قائمة، رغم التعادل السلبي في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب الأحد الماضي، حيث أن فريقه أمامه فرصتين للتأهل سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي.
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