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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. كارتيرون يبدى استيائه من حكم مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق الأهلى استيائه من الحكم بكارى جاساما الذى أدار لقاء الاياب بين الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى فى اللقاء الذى انتهى منذ قليل على ملعب إستاد برج العرب بفوز الفريق الأحمر 1/0 .
و قام كارتيرون بنشر صورة للحكم من اللقاء عليها علامة تدل على الاستياء من قراراته فى اللقاء .
يذكر أن فوز الأهلى فى لقاء الاياب لم يؤهله فى ظل خسارته للقاء الذهاب بنتيجة 5/0 .
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