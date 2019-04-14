نتائج أبطال إفريقيا.. الوداد يكتسح حوريا 5-0.. والترجي يكمل المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، بعد استمرار كل من الترجي التونسي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونجولي للمنافسة على اللقب الأغلى.

الخليج 365 يستعرض نتائج مباريات ربع نهائي المسابقة:

- الوداد يهزم حوريا

اكتسح الوداد المغربي ضيفه حوريا الغيني 5 /صفر، وكانت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ليتفوق الوداد (5-0) في مجموع اللقاءين ويصعد للمربع الذهبي.

وتقدم وليد الكرتي بهدفين للوداد في الدقيقتين 20 و30 ثم سجل عبد اللطيف نصير الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد ناهيري الهدف الرابع في الدقيقة 59 وتكفل رشيد حسني بالهدف الخامس في الدقيقة 85.

- تأهل حامل اللقب

تأهل الترجي التونسي حامل اللقب إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بفوزه على ضيفه شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة (3-1) في لقاء الذهاب.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الترجي 3 /2، ليتفوق الفريق التونسي بنتيجة 6 /3 في مجموع اللقاءين.

وتقدم سعد بقير بهدفين للترجي في الدقيقتين 23 و27 وسجل فرانك كوم الهدف الثالث في الدقيقة 86.

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وتكفل ديلان بهمبولا بتسجيل الهدف الوحيد للرياضي القسنطيني في الدقيقة 62.

- إقصاء الأهلي

ودع الأهلي منافسات البطولة رغم فوزه الهزيل على ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بنيتجة (1-0) في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد المغربي وليد أزارو في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

كان الأهلي خسر مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي بخماسية نظيفة، ليودع منافسات البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب خاسرًا بنتيجة (5-1).

وتأهل صنداونز الجنوب إفريقي إلى الدور قبل النهائي بالبطولة.

- مازيمبي يتأهل برباعية

تأهل مازيمبي الكونغولي إلى قبل النهائي بالفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة (4-1).

سيمبا تقدم في البداية بهدف سجله إيمانويل أوكوي في الدقيقة الثانية.

ثم أحرز مازيمبي أهدافه الأربعة عن طريق شونجو كاباسو وايليا ميشكاك وتريسور مابي وجاكسون موليكا في الدقائقا 23 و38 و62 و75 على الترتيب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد مازيمبي إلى قبل النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (4-1).