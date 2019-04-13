انت الان تتابع تفاصيل خبر تونس توجه انتقاداً مبطناً لمصر عقب قرعة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 11:56 مساءً - انتقد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، صيف هذا العام، وذلك بعد يوم واحد من إجراء مراسم القرعة تحت سفح الأهرامات بمدينة الجيزة.

وقال الجريء في تصريحات لإذاعة جوهرة التونسية: إن "طريقة توزيع المواجهات في الدور الثاني لنهائيات كأس أمم أفريقيا ليست عادلة لأنها تمنح امتيازات لمنتخبات دون غيرها".

وانتقد البند الـ28 من القانون المنظم للبطولة؛ لكونه يجيز للمنتخبات المتأهلة عن المجموعات الثلاث الأولى فقط، من بين ست مجموعات، اللعب مع أفضل المنتخبات الأربعة الحائزة على المركز الثالث.

وأضاف موضحاً :"من البداية أنت تمنح امتيازات للبلد المضيف في اختيار الإقامة ومكان اللعب، وبالإضافة إلى ذلك عندما يكون متصدراً لمجموعته سيواجه منتخباً حلّ ثالثاً. وحتى في الدور قبل النهائي فإنه على الأرجح لن يواجه منتخباً متصدراً لمجموعته".

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ووقعت مصر في المجموعة الأولى "السهلة" بحسب مراقبين رياضيين؛ إذ ضمت منتخبات الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وتلعب مبارياتها على استاد القاهرة الدولي.

وسحبت قرعة البطولة القارية، التي تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخباً، وأسفرت عن وقوع منتخب تونس بطل نسخة 2004 في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا، حيث تقام مباريات تلك المجموعة على استاد السويس.

ولم يكتف المسؤول الأول عن الكرة التونسية بذلك، بل أبدى قلقه من عدم جاهزية الملعب الرئيسي وملعب التدريب، فضلاً عن بعد المسافة بين فندق الإقامة والملعب، مشيراً إلى أنه يعمل على توفير ظروف لوجيستية أفضل لـ"نسور قرطاج".

وتقام البطولة الأفريقية، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر.

وتستضيف ستة ملاعب منافسات البطولة القارية هي: "استاد القاهرة الدولي"، و"استاد السلام"، و"استاد الإسكندرية"، و"استاد الإسماعيلية"، و"استاد السويس"، و"استاد بورسعيد".