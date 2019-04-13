انت الان تتابع مشجع إسمعيلاوي يحتفل بخروج الأهلي على أنغام السمسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

«حفل سمسمية وحلويات ومشاريب مجانًا، للاحتفال بصعود فريق صن داونز الشقيق، وأى طلب يوم السبت بخمسة جنيه فقط.. بهذه الكلمات دعا صاحب أحد المقاهى في مدينة الإسماعيلية، للاحتفال بخروج فريق الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب مواجهة الذهاب التي انتهت بسقوط المارد الأحمر بخماسية نظيفة، أمام رجال بيتسو موسيماني، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وفي لقاء اليوم تجمع أصدقاء طلحة وبعض مشجعي الدراويش، وبمجرد أن أعلن باكاري جاساما صافرة النهاية، اندلعت الأفراح على المقهى.

محمد طلحة، مالك المقهى، الذي لا يخشى أن يعلن كرهه للأهلي، ويرى أن الاحتفال بخسارة المنافس من أي فريق داخل أفريقيا أو خارجها حق مشروع ليس له علاقة بالوطنية، قام بإقامة حفل سمسمية وتوزيع حلويات ومشاريب على الأشخاص المتواجدين، بعد أن ودع الأهلي بطولة إفريقيا. ورغم فوز الأهلي بهدف نظيف، على نظيره ماميلودي

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