انت الان تتابع نبيل الحلفاوى يهاجم جاساما بعد خروج الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

نبيل الحلفاوى

وجه الفنان نبيل الحلفاوى، انتقادات حادة لبكاري جاساما حكم مباراة الأهلى وصن داونز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وأحرز الهدف مهاجم الفريق وليد أزارو فى الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، عن طريق تمريرة مساعدة من أحمد فتحى ليسكنها ازارو فى شباك صن داونز .

وقال نبيل الحلفاوى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر":إلغاء هدف صحيح.. بعد التغاضي عن ضربة جزاء في الشوط الأول. المباراة من طرف واحد ضد الحكم"، وذلك بعد إلغاء الحكم الجامبى هدف صحيح للأهلي أحرزه جونيور أجاي بداعي التسلل . وتلقى المارد الأحمر خسارة قاسية، بخماسية نظيفة، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على

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