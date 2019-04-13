نبيل الحلفاوى يهاجم جاساما بعد خروج الأهلي

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تحرير:محمد جمال ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
نبيل الحلفاوى
وجه الفنان نبيل الحلفاوى، انتقادات حادة لبكاري جاساما حكم مباراة الأهلى وصن داونز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وأحرز الهدف مهاجم الفريق وليد أزارو فى الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، عن طريق تمريرة مساعدة من أحمد فتحى ليسكنها ازارو فى شباك صن داونز .
وقال نبيل الحلفاوى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر":إلغاء هدف صحيح.. بعد التغاضي عن ضربة جزاء في الشوط الأول. المباراة من طرف واحد ضد الحكم"، وذلك بعد إلغاء الحكم الجامبى هدف صحيح للأهلي أحرزه جونيور أجاي بداعي التسلل . وتلقى المارد الأحمر خسارة قاسية، بخماسية نظيفة، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على
وقال نبيل الحلفاوى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر":إلغاء هدف صحيح.. بعد التغاضي عن ضربة جزاء في الشوط الأول. المباراة من طرف واحد ضد الحكم"، وذلك بعد إلغاء الحكم الجامبى هدف صحيح للأهلي أحرزه جونيور أجاي بداعي التسلل .
وتلقى المارد الأحمر خسارة قاسية، بخماسية نظيفة، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، ليواجه رجال بيتسو موسيماني، الفائز من مواجهة حوريا الغيني والوداد المغربي في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم.
وتعد هذه أول مباراة يخسر فيها الأهلى على أرضه فى مباراة يديرها بكارى جاساما، حيث لم يخسر المارد الأحمر على ملعبه في أي مباراة أدارها الحكم الجامبي.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy)
إلغاء هدف صحيح.. بعد التغاضي عن ضربة جزاء في الشوط الأول. المباراة من طرف واحد ضد الحكم.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) April 13, 2019
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