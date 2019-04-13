حالات إغماء بين جماهير الأهلي بعد السقوط الإفريقي

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تحرير:محمد جمال ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

صدمة وإغماء فى صفوف جماهير الاهلى

انتهت مباراة الأهلى وصن داونز بخيبة أمل كبيرة لجماهير المارد الأحمر، الذين كانوا يحلمون فى تحقيق ريمونتادا أمام صن داونز، حيث ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، جاء عن طريق وليد أزارو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بسقوط الأهلى بخماسية نظيفة أمام رجال بيتسو موسيماني، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي .

وشهدت مدرجات برج العرب حالات إغماء وانهيار بين جماهير الأهلى وذلك بعد الخروج من البطولة من دور ربع النهائى، بعد فشل فريقها في تحقيق فوز كبير على صن داونز واكتفى لاعبو القلعة الحمراء بالفوز بهدف دون رد وهي النتيجة التي لم تساعدهم على التأهل خاصة أنهم تعرضوا لهزيمة قاسية ومذلة من صن داونز بخماسية

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