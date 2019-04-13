انت الان تتابع تعليق مفاجئ من مدرب الأهلي بعد الخروج من إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

لاسارتى

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على أنه قدم كل ما يستطيع مع جهازه المعاون لعودة الفريق أمام صن دوانز، حيث تحدث في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا :" قمنا بمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان لتخفيز اللاعبين لريمونتادا وكيفية إحرازهم لهدفين في دقيقتين، مشيراً إلى أن أزارو أهدر هدفا في أول دقيقة، كما أن عمرو السولية سدد كرة في العارضة وحرمنا من الأهداف مبكرا، ولكننا قدمنا مباراة جيدة في المجمل وفخور باللاعبين كثيرا، لما قدموه طوال ال90 دقيقة".

وأردف: "المنافس كان متراجعا طوال المباراة وحرمنا من التسجيل وفي النهاية هذه هي كرة القدم، وكنت آمل في إحراز فريقي لهدف في أول 10 دقائق وهذا الأمر لو حدث كان سيمنحنا فرص أفضل في اللقاء، وشاركت بلاعبين ظهروا بشكل جيد، ثم عززت بعدد من المهاجمين لتعزيز القوة الهجومية". وأشار: "تعاقدت مع الأهلي منذ 3 أشهر

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