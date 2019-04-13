انت الان تتابع محلل beIN يوجه رسالة قوية للخطيب بعد وداع إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

وجه هيثم فاروق، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الخروج رسميًا من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي. وقال «فاروق»، في تصريحات تليفزيونية، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، إن الفريق الأحمر تعاقد مع لاعبين لا يصلحون للمنافسة في بطولة إفريقيا، وأنه مطالب بالتعاقد مع لاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة تساعد الأهلي على استعادة اللقب الغائب منذ بطولة 2013.

وأوضح فاروق، أن الأهلي يضم حاليًا بين صفوفه لاعبين انتهت صلاحيتهم وأصبحوا غير قادرين على العطاء، كما أن هناك لاعبين آخرين أثبتوا أن القميص أكبر منهم. وتابع: «يجب أن ينظر الأهلي لفريق صن داونز الذي تفوق عليه بفضل اللاعبين الذين يضمهم في صفوف من جنسيات متنوعة أبرزها من البرازيل». وودع

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